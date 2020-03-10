Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр

Москва, 10 марта. Друзья модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана рассказали о проблемах, с которыми столкнулась звездная пара. По их словам, Джиган сейчас проходит реабилитацию в наркологическом центре.

Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына. Многие поклонники исполнителя отметили, что тот начал чрезмерно бурно праздновать появление на свет наследника, предположив, что Джиган злоупотребляет алкоголем. Также фанаты предположили, что рэпер изменяет своей жене, а также слишком часто ходит в стриптиз-клубы.

В итоге СМИ сообщили, что Самойлова отправила Джигана в наркологическую клинику, где тот теперь проходит реабилитацию. Это подтвердил и сам рэпер, появившись на короткой видеотрансляции, где было заметно, что у него сбриты брови. Он заявил, что его отправили в «психушку», после чего – отключился.

KP.ru встретилась с коллегой и соседом рэпера, который заявил, что Джигана никто никуда не отправлял – по его словам, это было сознательное решение самого исполнителя.

«Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет. В этом случае Оксана реагировала бы на звонки, а она общается только со своими родителями, подруг у нее нет. А пиарятся на этой ситуации блогерши типа Лены Миро, которая ничего не знает о семье», — заявил он.

Как сообщается, с конца прошлой недели Джиган находится в реабилитационном центре Seaside Palm Beach. Это элитная клиника на берегу моря с вип-размещением и индивидуальным меню. Месяц пребывания в ней обходится в 80 тысяч долларов в месяц.