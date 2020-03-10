Российский ЦПВС отметил снижение числа обстрелов в сирийском Идлибе

Дамаск, 10 марта. На территории Идлибской зоны деэскалации регулярно снижается число обстрелов, совершенных боевиками бандформирований. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Отмечается, что уменьшение обстрелов произошло после в вступления в силу 6 марта договоренностей о режиме прекращения огня.

«Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано», – цитирует Журавлева РИА Новости.

При этом контр-адмирал отмечает, что в последние дни были замечены два обстрела населенных пунктов в провинции Латакия. Однако они были совершены бандформированиями, которые неподконтрольны Турции. В настоящее время для взаимодействия между ЦПВС и Анкарой создан специальный непрерывный канал связи.

Напомним, ранее сирийские системы противовоздушной обороны сбили два десятка турецких беспилотников. Зенитные комплексы «Бук-М2Э» поразили 20 БПЛА, выпустив 25 ракет, пишет «Газета.ru».