«Лица Победы» от Mail.ru Group помогут найти родственников на военных фото

Москва, 10 марта. Холдинг Mail.ru Group запустил проект «Лица Победы», который позволит найти родственников на старых снимках благодаря технологии распознавания лиц.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, Mail.ru Group создал фотоархив времен Великой Отечественной войны, формирующийся из фотографий, загружаемых пользователями Сети. Благодаря технологии Vision, анализирующей индивидуальные особенности лиц, участники проекта «Лица Победы» смогут найти своих родственников на фото, размещенных другими людьми.

«Проект даст возможность участникам со всего мира найти архивные снимки с членами своей семьи, а также пообщаться с владельцами фотографий, например через почтовый сервис или соцсети Mail.ru Group», — сообщает пресс-служба холдинга.

Проект объединяет «Почту Mail.ru», облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions, а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Технология Vision распознает людей на загруженных фото и позволяет за несколько секунд найти другие снимки с ними. Программа учитывает все особенности размещенных в архиве фотографий: низкое качество, черно-белую гамму и другие.

Созданный в ходе работы проекта архив фотографий будет передан во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», а увидеть загруженные фото в дальнейшем можно будет в тематическом зале Музея Победы в Москве.

Напомним, что год назад холдинг запустил ко Дню Победы сервис, позволяющий отреставрировать военные фотографии при помощи технологий на основе нейросетей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии советских полководцев периода Великой Отечественной войны.