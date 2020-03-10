Премьер-министр Италии ввел карантин на всей территории страны

Рим, 10 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял решение распространить на всю территорию страны строгие меры по ограничению передвижения населения. Карантин вводится из-за резкого увеличения числа граждан, заразившихся новым типом коронавируса COVID-19.

По словам Конте, новые меры получат название «Я остаюсь дома». Правила карантина начнут действовать со вторника, 10 марта. Согласно им, до 3 апреля будет приостановлена работа местных школ и университетов. Кроме того, передвижение граждан по улицам будет разрешено только по работе, для лечения или в случае возникновения экстренной ситуации.

Предполагается, что общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме для того, чтобы граждане могли добраться до работы. Также в Италии вводится временный запрет на проведение спортивных мероприятий. Из-за этого приостанавливаются матчи футбольной «Серии-А», закрываются фитнес-центры.

«С этого момента больше не будет «красных» и других зон, будет одна единая Италия, будет Италия – «защищенная зона». Таким образом, будут введены ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин», – приводит слова Джузеппе Конте «Российская газета».

Напомним, за последние сутки в Италии были зафиксированы почти две тысячи новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Число жертв заболевания также возросло почти на 100 человек. С момента первого заболевания погибшими числятся 463 граждан. Также в стране выздоровели 102 человека, таким образом, излечившихся от коронавируса пациентов насчитывается 724, пишет «Газета.ru».