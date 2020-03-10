Звезды шоу-бизнеса рассказали, что для них значит 8 Марта

Москва, 10 марта. Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, что для них означает Международный женский день. Как выяснилось, не все считают 8 Марта значимым праздником.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сообщила «Телепрограмме.про», что 8 Марта для нее — повод собраться с семьей, а праздник ассоциируется с мимозами.

«Это день в календаре, когда женщины могут почувствовать себя в центре внимания, все мужчины наполнены любовью и уважением к ним, одаривают цветами», — рассказала она.

Телеведущая Тутта Ларсен же отметила, что для нее это обычный день. В ее семье важными считаются православные праздники.

«Все эти цветочки, стихи, многочисленные подарки, страх забыть кого-то поздравить, страх, что кто-то обидится… Я чувствую себя заложником этого «праздника», — отметила она.

Певец Сергей Жуков рассказал, что любит делать подарки, и 8 Марта отличный повод для этого.

«Мне, например, нравится посвящать стихотворения. Это всегда выходит очень трогательно. Также прекрасной идеей для подарка любимой женщине, как мне кажется, является романтическое путешествие на двоих. Особенно это ценно в нашей семье», — поделился музыкант.

Ранее в Гильдии маркетологов рассказали RT, какие подарки россияне чаще всего дарят женщинам в Международный женский день: самым популярным подарком являются цветы. Затем следуют конфеты и шоколад, на третьем месте — парфюмерия и косметика.

В топ-10 также входят гаджеты, белье, походы в кино или театр, рестораны, подарочные сертификаты и различная посуда.

Как передавала «Газета.ру», ранее актеры, певцы, комики и телеведущие поделились в своих соцсетях видеороликом, который учит мужчин правильно поздравлять женщин с 8 Марта. На записи сообщается, что, в частности, «мужчина должен ухаживать за женщиной, дарить подарки, носить на руках, делать комплименты, помогать по дому».