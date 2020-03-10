СМИ показали удары артиллерии по позициям ЛНА в Триполи

Триполи, 10 марта. Телеканал «Февраль» опубликовал кадры удара артиллерии по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в Триполи.

В Twitter-аккаунте телеканала опубликовано короткое видео, которое, как гласит подпись, показывает работу артиллерии подразделений операции «Вулкан гнева» в Западном военном округе по позициям ЛНА в Триполи.

На кадрах видно, что удар приходится по двору жилого дома. После удара несколько человек пытаются спастись бегством.

Напомним, что ЛНА продолжает придерживаться объявленного ранее перемирия, однако члены преступных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и сирийские наемники, переброшенные на ливийскую территорию при помощи Турции, устраивают провокации и ведут огонь из тяжелых вооружений по позициям ЛНА и жилым районам Триполи.

Ранее в понедельник сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков и сирийских террористов-наемников ПНС пострадали дома фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя. Незадолго до этого в результате провокаций террористов ПНС погибли трое мирных жителей.