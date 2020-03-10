Военная полиция РФ в Сирии провела 13 турецких конвоев к наблюдательным постам Турции

Дамаск, 10 марта. Российская военная полиция за последние сутки обеспечила прохождение тринадцати турецких колонн к наблюдательным постам армии Турции в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи. За прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод 13 турецких колон к местам дислокации наблюдательных постов Вооруженных сил Турции, расположенных в идлибской зоне деэскалации», — заявил он.

Как напомнил российский контр-адмирал, с 6 марта на территории всей зоны деэскалации действует режим прекращения огня. За истекшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. Однако были зафиксированы два обстрела в населенных пунктах Айн-эн-Нуар и Танжара в провинции Латакия. Их устроили бандформирования «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), не являющиеся подконтрольными Турции.

Также было проведено совместное российско-турецкое патрулирование по одному маршруту в провинции Хасека. Российские подразделения провели патрулирование по пяти маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Также было проведено воздушное патрулирование с аэродрома Метрас.

Напомним, ситуация в Идлибе резко эскалировалась 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещенна в РФ), подконтрольные Турции, предприняли попытку наступления на позиции сирийских войск. Вооруженные силы Сирии отразили нападение боевиков.

В ходе военных действий погибло 36 турецких военнослужащих, которые участвовали в боестолкновениях на стороне террористов. Российские военные приняли меры для прекращения огня и безопасной эвакуации раненых и убитых.

1 Организация запрещена на территории РФ.