Воробей опубликовала пародию на Малышеву



Москва, 10 марта. Пародистка Елена Воробей выложила в своем Instagram видеоролик, в котором она изображает телеведущую Елену Малышеву. Воробей спародировала Малышеву, скопировав ее прическу и интонации.

Юмористка прочитала стихотворение, в котором высмеяла темы передачи «Жить здорово!», которую ведет Малышева.

«Весна. И за окном грохочет слякоть. А мы вам темку интересную нашли. Я научу всех вас искусству какать! И пусть завидует нам Сальвадор Дали!», - прочитала Воробей.

Елена Малышева и ее программа «Жить здорово!» не в первый раз становятся объектом шуток и пародий. Необычные номера на медицинскую тему, которые показываются в передаче, часто становятся предметами широкого обсуждения в Сети.

Например, феврале прошлого года она оказалась в центре скандала после того, как одна участниц ее программы исполнила «танец матки». Столь абсурдный номер ведущая объяснила тем, что ее передача носит полуразвлекательный характер, а обычное чтение медицинских лекций в телестудии никто бы смотреть не стал.

В интервью Федеральному агентству новостей Елена Малышева рассказала, как уберечься от коронавируса. По ее словам, необходимо как можно чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. При поездке в регионы, где отмечена вспышка заболевания, необходимо носить маску и избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы простуды.