Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись падением индексов

Нью-Йорк, 10 марта. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые индексы значительно снизились. Это произошло на фоне новостей о распространении нового типа коронавируса и падения стоимости нефти.

Согласно данным американской биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта, то есть 7,79%, и остановился на отметке в 23851,02 пункта. Данное падение стало самым значительным начиная с октября 2008 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Нью-Йоркской фондовой биржи.

Худший результат за последние 12 лет также показали индексы S&P 500 и Nasdaq. По итогам торговой сессии S&P 500 снизился на 225,81 пункта (7,60%) и оказался на отметке в 2746,56 пункта. Индекс Nasdaq упал на 624,94 пункта (7,92%), до 7950,68 пункта.

Значительнее всего пострадали индексы американских нефтегазовых компаний. Так, цена нефти марки WTI днем 10 марта снизилась сразу на 10,37 доллара.

Напомним, в ночь на понедельник 9 марта цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель. Причиной стала неспособность членов ОПЕК+ договориться о снижении добычи нефти.