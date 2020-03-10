Посол РФ обсудил с главой Минфина США договоренности по итогам встреч в Хельсинки и Осаке

Вашингтон, 10 марта. Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Темой встречи стало выполнение договоренностей саммитов, состоявшихся в Хельсинки и Осаке.

«9 марта посол России Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным», — сообщает российское посольство в Facebook.

Как было отмечено, на встрече обсуждались вопросы «состояния и перспектив российско-американских связей», а также ход выполнения договоренностей, которые были заключены президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году, а также встрече в Осаке в 2019 году.

«С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений, выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между посольством и администрацией США», — отметили в пресс-службе российской дипмиссии.

Другими важными темами переговоров стало «соблюдение санкционных программ» и экономическое положение в Венесуэле. Участники встречи затронули потенциал торговли и инвестиций, а также ситуацию на рынке энергоносителей.

Напомним, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоялась в первый день саммита. Перед традиционной церемонией фотографирования участников G20 и официальным открытием мероприятия, президенты России и США уже успели «на ногах» обменяться парой фраз.

Со стороны России во встрече принимали участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.