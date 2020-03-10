Москвичам покажут Янтарную комнату в преддверии Дня Победы

Москва, 10 марта. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Музее Победы на Поклонной горе в Москве появятся экспозиции, созданные петербургской командой «Невский баталист».

Автор трехмерных панорам и диорам о войне Дмитрий Поштаренко сообщил «Петербургскому дневнику», что в московском музее появятся несколько эпизодов, посвященных Великой Отечественной войне. Первый, в частности, будет посвящен обороне Брестской крепости. Экспозиция представляет из себя реконструкцию интерьеров и экстерьеров крепости в первые дни войны.

Второй эпизод будет представлен в виде трехмерной панорамы, которая поведает о преступлениях фашизма против культурного наследия СССР: разорение Великого Новгорода и вывоз Янтарной комнаты из Екатерининского дворца.

Янтарную комнату воссоздании по архивным фотографиям, при помощи пластика и различных колеров.

«Поскольку места немного, эти сцены будут максимально насыщены деталями, даже больше, чем панорама в Петербурге. Например, в Новгороде будет момент, где фашисты из различных дивизий, включая солдат из «голубой», испанской дивизии добровольцев, сидят у костра, делая подарки и сувениры из оклада икон, украденных из храма», — рассказал Поштаренко.

Ранее стало известно, что в Москве установят памятные звезды в честь героев Великой Отечественной войны. На инсталляциях разместят QR-код, по которому можно получить информацию, в том числе фотографии и видео. Координатор проекта Евгений Литвинов рассказал телеканалу «360», что звезды будут изготовлены по уникальной технологии из стекловолокна: антивандальные, прочные и безопасные. Всего планируется установить 450 инсталляций.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около миллиона человек получат единовременные выплаты к 9 мая в 2020 году. Как передавала «Газета.ру», по 75 тысяч рублей получат ветераны, их вдовы и бывшие малолетние узники концлагерей. Также по 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей.