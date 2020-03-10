Мосбиржа назвала границы возможного роста валют

Москва, 10 марта. В преддверии сегодняшних торгов Московская биржа назвала предполагаемые границы, до которых может вырасти курс доллара и евро. При этом представители торговой площадки отмечают, что до начала торгов во вторник цифры могут измениться.

Финансисты предполагают, что к утру вторника граница доллара установится в диапазоне от 70,455 до 76,3951 рубля. Евро в свою очередь может повыситься до значений от 79,625 до 87,3131 рубля.

На сегодняшний день специалисты столичной биржи обещают принять дополнительные меры из-за повышения волатильности на рынке. Итоговые значения будут опубликованы завтра в 09.00, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на понедельник цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до 32,05 доллара за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в 30,07 доллара за баррель. Причиной стала неспособность членов ОПЕК+ договориться о снижении добычи нефти.

Позже глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел внеплановое совещание. На нем обсуждались меры, которые необходимо предпринять для сохранения стабильности российской экономики. Во время совещания министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что имеющиеся у РФ ресурсы гарантируют гражданам выполнение всех социальных обязательств, пишет «Газета.ru».