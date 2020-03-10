Сирия, 10 марта. САА зачистила заброшенный штаб террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»в Алеппо. ВС США направили подкрепления в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по колонне турецкой армии в Алеппо, зачистили тоннели и штаб-квартиру террористов в районе Лерамун, обстреляли позиции боевиков в Идлибе, направили подкрепление к линии разграничения сил.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на курдского боевика на севере Ракка.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Ракке потеряли одного боевика из состава «Асайиш».

Международная коалиция: направили конвой подкрепления на север Хасаки к базе у города Камышлы.

Провинция Алеппо

По неподтвержденным данным, проиранские отряды Корпуса Стражей Исламской революции, дислоцированные в районе базы 46-ого полка, обстреляли турецкую колонну, которая направлялась в зоны контроля боевиков вооруженной оппозиции и «Хайят Тахрир аш-Шам», о чем сообщает источник в Telegram (@maaramc).

К западу от города Алеппо были слышны звуки мощных взрывов. Позднее военный источник агентства Al Mohrar Media подтвердил, что причиной взрывов были подрывные работы саперов сирийской армии, которые за городской чертой уничтожали мины и боеприпасы, брошенные террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» при отступлении из западных кварталов города.

В ходе работ по зачистке освобождённых районов на западе, инженерные поздравления САА обнаружили склад боеприпасов в квартале Лерамун. Как передает агентство SANA, военнослужащие обнаружили туннель и укрепленный штаб террористов в поселке Анджара. В штабе были обнаружены как тюремные камеры, так и помещения, где проходило обучение новобранцев. Вход в тоннель протяженностью 400 метров был скрыт в одном их зданий у художественной галереи в районе Аль-Халидия. Закончить работы над проходом и проложить его в зоны контроля сирийской армии на востоке города террористы не успели.

Провинция Идлиб

По данным медиаресурсов «вооруженной оппозиции», подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь из тяжелой артиллерии по укрепленным районам боевиков в районе деревень Каминас, Мастум, Найраб и в окрестностях поселения Сармин.

По данным портала Idlib Post, новые военные автоколонны подкрепления САА были замечены на пути к городу Серакиб и подножью горы Аз-Завия. По данным источника, к линии разграничения сторон также прибывают отряды ополчения «Хезболла», «Лива Фатимиюн» и Корпуса Стражей Исламской революции из окрестностей поселений Нубль аз-Захра, Кафрая и Аль-Фуа.

Провинция Ракка

Сотрудник курдской милиции «Асайиш» был застрелен неизвестными лицами недалеко от деревни Сафсафа к востоку от города Ат-Табка, о чем сообщил новостной портал Alk Habour. От полученных ран боевик скончался на месте. Другое покушение на члена «Асайиш» было совершено в деревни Аль-Баруда, боевика застрелили у КПП. Курды подозревают, что покушение на сотрудника безопасности совершили террористы из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Международная коалиция направила еще одну колонну военного подкрепления, тяжелой техники и материально-технического обеспечения к военной базе в окрестностях города Камышлы, как сообщает новостное агентство Step News.

По информации источника в сети Twitter (ynms79797979), американские грузовые самолеты непрерывно летают от иракско-сирийской границы к крупной военной базе ВС США у города Айн-аль-Асад.

1 Организация запрещена на территории РФ.