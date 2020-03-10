Футбольный агент предложил перенести Евро-2020 из-за коронавируса в Россию 

Москва, 10 марта. Футбольный агент Марко Трабукки на фоне ограничений из-за коронавируса предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 в большинстве стран Европы отменяются массовые мероприятия. В Италии, где фиксируется наибольшее число заражений в ЕС, все спортивные соревнования отменены до 3 апреля.

Трабукки в своем микроблоге в Twitter выразил уверенность, что спортивный сезон в Италии будет полностью отменен.

«Многие страны запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на своей территории. В России сейчас проводят спортивные состязания. Можно там сыграть матчи чемпионата Европы, но без иностранцев», — цитирует агента «Газета.ру».

Вспышка коронавируса нового типа была выявлена в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В январе Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения. Вирус зарегистрирован в более 100 странах мира

Ранее стало известно, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за усугубляющейся ситуации с COVID-19. Сейчас рассматривается вариант, при котором Игры можно будет увидеть исключительно по телевидению.

Предполагается, что это позволит сохранить подписанные многомиллионные контракты с телевизионщиками, а отсутствие зрителей на трибунах не будет лишний раз способствовать распространению заболевания, передавал RT. При этом эксперты не исключают, что Олимпиада может быть отменена вовсе.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио. Открытие Олимпиады запланировано на 24 июля 2020 года. Планируется, что участие в играх примут спортсмены из более чем 200 стран мира. На соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград.