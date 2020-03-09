Израиль ввел двухнедельный карантин для всех приезжих

Тель-Авив, 9 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране вводится двухнедельный карантин для всех людей, которые прибывают из-за границы. Данные меры были приняты правительством на фоне распространения по миру нового типа коронавируса COVID-19.

По словам Нетаньяху, данное решение было принято после дня тяжелых обсуждений.

«Это тяжелое решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего», – цитирует премьер-министра Израиля РИА Новости.

По последним данным израильского Минздрава, в стране зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Один человек находится в тяжелом состоянии. Ранее Биньямин Нетаньяху предложил мировым лидерам провести телефонную конференцию по коронавирусу, пишет «Газета.ru». По мнению политика, мир охвачен пандемией, даже если об этом еще не объявили на официальном уровне.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии коронавируса COVID-19 действительно стал реален. По мнению специалистов, распространение коронавируса идет в мире неравномерно, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

Напомним, первые случаи заражения зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В Китае жертвами инфекции стали уже более 3,1 тысячи человек, а общее число заразившихся в стране превысило 80 тысяч. Помимо КНР эпидемия коронавируса началась в Италии. Там скончалось более 360 человек, а количество заразившихся приблизилось к показателю в 7,5 тысячи.