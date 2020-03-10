Вышел финальный трейлер фильма «Черная вдова»

Москва, 10 марта. Опубликован официальный финальный трейлер фильма «Черная вдова». Ролик был размещен киностудией Marvel на YouTube-канале.

Как сообщается, премьера новой картины должна состояться в России 30 апреля. Роль главной героини – спецагента Наташи Романофф исполнила голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.

Сюжет картины развернется вокруг событий, которые предшествовали вступлению героини в команду Мстителей. Отметим, что «Черная вдова» – это уже 24-й фильм киновселенной, в основу которой легли комиксы Marvel.

Напомним, что кассовые сборы последнего фильма про «Мстителей» в Соединенных Штатах побили отметку в 853 миллиона долларов, а в остальных государствах — 1,9 миллиарда долларов. В Китае сборы от проката составили 614 миллиона долларов. В мировой прокат картина вышла 24 апреля прошлого года, в американский через два дня — 26 апреля. Кассовые сборы в первый уик-энд составили рекордные 1,2 миллиарда долларов, пишет «Газета.ру».

Предыдущий рекорд был поставлен в 2018 году другим фильмом франшизы – «Мстители: война бесконечности». Согласно информации портала Deadline, сборы после показа ленты за первый уикенд составили 630 миллионов долларов. В Соединенных Штатах картина собрала 250 миллионов долларов за первые выходные. Всего фильм собрал более двух миллиардов долларов.