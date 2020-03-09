Эксперты FT объяснили, как попытка Эр-Рияда наказать Россию укрепит позиции Москвы

Лондон, 9 марта. Отказ России от сокращения добычи нефти может стать серьезным ударом по экономике США. Обвал цен на черное золото негативно скажется и на Саудовской Аравии, сделавшей «первые выстрелы в ценовой войне», считают авторы британского Financial Times.

Авторы издания Анджли Раваль и Дэвид Шеппард обращают внимание на тот факт, что цены на нефть рухнули сразу на 30% после того, как Саудовская Аравия «сделала первые выстрелы в ценовой войне».

В статье, перевод которой представляет «ПолитРоссия», уточняется, что Саудовская Аравия хотела убедить ОПЕК и Россию снизить уровень добычи нефти, чтобы поддержать цены на нефть на фоне эпидемии коронавируса. Но после того, как план провалился, Эр-Рияд принял решение увеличить добычу и предоставить большие скидки на свою нефть. Аналитики уверены, что это была попытка наказать Россию за отказ от так называемого альянса ОПЕК+.

При этом, подчеркивают авторы Financial Times, аналитики сомневаются, что такой подход можно назвать мудрым. Они напоминают, что экономика Саудовской Аравии не застрахована от обвала цен на черное золото, даже если Эр-Рияд полагает, что может завоевать рыночную долю конкурентов.

«Москва также была заинтересована в ударе по сланцевой промышленности США. Кремль считает, что сокращение объемов производства только даст спасательный круг американскому нефтяному сектору, который приобретает клиентов за счет России», — отмечают обозреватели FT.

По их мнению, решение Москвы отказаться от сделки с ОПЕК должно навредить нефтяной промышленности США.

Для президента США Дональда Трампа обвал цен может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. С одной стороны, низкие цены на нефть были частью его предвыборных обещаний. С другой — это приведет к проблемам для регионов-производителей энергии (Техас и Северная Дакота).

По мнению экспертов издания, Саудовская Аравия надеялась заставить Россию вернуться за стол переговоров на фоне падения цен, однако теперь это кажется неисполнимым. Аналитик компании Energy Aspects Амрита Сен считает, что этот новый подход Эр-Рияда только укрепит позиции Москвы.

Напомним, соглашение ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. В частности, с конца 2019 года соглашение предусматривало сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 договоренность предполагала сокращение добычи на 1,7 миллиона.

В ночь на понедельник цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+, передавал RT. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до 32,05 долларов за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в 30,07 долларов за баррель. Причиной стала неспособность членов ОПЕК+ договориться о снижении добычи нефти.

В понедельник в Минфине РФ заявили, что, если федеральный бюджет России недополучит средства из-за снижения цены на нефть, наблюдающегося последние несколько дней, то российское правительство покроет этот дефицит из средств Фонда национального благосостояния, передавала «Газета.ру».

Во время совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина в понедельник министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на нефтяном рынке продолжает находиться в пределах прогнозов. Он подчеркнул, что сценарий выхода России из соглашения ОПЕК+ был проработан заранее.