Вашингтон, 9 марта. В Брюсселе 10 марта пройдет обсуждение ситуации в сирийской провинции Идлиб. В нем примет участие спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента США, главными темами станут обстановка в Идлибе и возможность получения Турцией помощи от союзников по НАТО.

«Спецпредставитель Джеффри посетит [штаб-квартиру] НАТО, где встретится с союзниками, чтобы обсудить последствия кризиса в Идлибе для НАТО, а также пути оказания поддержки Турции в связи с ее обеспокоенностью вопросами безопасности», — говорится в сообщении.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, атаковали войска САР. Правительственная армия Сирии открыла ответный огонь, в результате погибли 36 турецких военных, которые вели наступление в рядах боевиков. Напомним, Турция инициировала начало новой операции в Сирии «Весенний щит», в рамках которой нанесла удары по позициям САА.

Победы сирийской армии в Идлибе закрепили на международном уровне на переговорах в Москве, которые состоялись на прошлой неделе. Владимир Путин продемонстрировал, что позиции РФ по урегулированию в Сирии очень крепки, — а воинственные заявления турецких политиков и СМИ остались информационным шумом и не повлияли на ситуацию. Отметим, что Москва решительно поддерживает сирийские власти в желании навести порядок и добиться освобождения от вооруженных группировок территорий страны в рамках международно признанных границ.