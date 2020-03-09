США начали выводить войска из Афганистана

Вашингтон, 9 марта. Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск с территории Афганистана в рамках выполнения соглашений с движением «Талибан»1 (запрещено на территории РФ). Об этом в понедельник сообщил официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетта.

По его словам, США приступили к сокращению численности своих сил с учетом конкретной обстановки. В течение ближайших 135 дней планируется уменьшить присутствие до 8,6 тысячи военнослужащих.

Леггетта также отметил, что США принимает все меры для выполнения намеченных задач, в том числе проведение антитеррористических организаций против «Аль-Каиды»1 и «ИГ1 в Хорасан» (запрещенные на территории РФ террористические организации).

«USFOR-A находится на пути к достижению указанной численности войск, сохраняя при этом необходимый потенциал», – цитирует полковника ТАСС.

В конце февраля представители США и «Талибана» заключили мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В начале марта американская сторона заявила, что совершила нападение на талибов в Гильменде в целях обороны. При этом в командовании ВС США призвали талибов, по которым ударили американцы, остановить атаки и придерживаться взятых в рамках мирного соглашения обязательств.

1 Организация запрещена на территории РФ.