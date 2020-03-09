Путин пообещал жесткий ответ тем, кто «придет к нам с мечом»

Москва, 9 марта. Президент России Владимир Путин на вопрос о Великой Отечественной войне пообещал «повторить», если кто-то «придет к нам с мечом».

ТАСС опубликовал анонс десятой части проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Сам выпуск появится в свободном доступе только 10 марта. Эта часть интервью будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину.

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — заявил Владимир Путин.

Напомним, в этом году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на Красной площади состоится традиционный Парад Победы, который посетят лидеры различных государств, в том числе стран-участниц войны.

Отметим, ранее, произнося речь на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, Путин подчеркнул, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это.

Путин напомнил, что отечественные воины в ходе тяжелых кровопролитных боев изгнали агрессора не только со своей земли, но и помогли избавиться от оккупантов, нацистов и их приспешников другим странам. И сегодня долгом каждого является необходимость «всегда помнить, какой ценой досталась эта победа».