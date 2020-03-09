Путин пообещал жесткий ответ тем, кто «придет к нам с мечом»

Москва, 9 марта. Президент России Владимир Путин на вопрос о Великой Отечественной войне пообещал «повторить», если кто-то «придет к нам с мечом».
ТАСС опубликовал анонс десятой части проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Сам выпуск появится в свободном доступе только 10 марта. Эта часть интервью будет посвящена памяти о Великой Отечественной войне, лидеру СССР Иосифу Сталину.
«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — заявил Владимир Путин.
Напомним, в этом году отмечается 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 9 мая на Красной площади состоится традиционный Парад Победы, который посетят лидеры различных государств, в том числе стран-участниц войны.
Отметим, ранее, произнося речь на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, Путин подчеркнул, что Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это.
Путин напомнил, что отечественные воины в ходе тяжелых кровопролитных боев изгнали агрессора не только со своей земли, но и помогли избавиться от оккупантов, нацистов и их приспешников другим странам. И сегодня долгом каждого является необходимость «всегда помнить, какой ценой досталась эта победа».
«И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — подчеркнул тогда глава государства.