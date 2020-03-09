Более ста автомобилей столкнулись на трассе в штате Вайоминг. ФАН-ТВ

Непогода накрыла высокогорный штат на западе США. В первые дни марта там бушевали метель, сильный ветер и непогода.

Больше всего пострадали водители автомобилей и сами авто. Из-за плохой видимости дороги превратились в трассы смерти. На одном из шоссе столкнулись сразу несколько десятков автомобилей — водители не видели аварию впереди и не имели даже возможности остановиться.

Шокирующие кадры, словно из фильма-катастрофы, появились в распоряжении Федерального агентства новостей. На кадрах видно, как крупные грузовики и фуры врезаются друг в друга один за одним.

Сообщается о нескольких погибших.