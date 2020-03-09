Скончался актер театра «Сатирикон» Владимир Михайловский

Москва, 9 марта. В возрасте 83 лет умер актер Владимир Михайловский, в течение долгих лет игравший в театрах «Сатирикон» и «Эрмитаж». Об этом в понедельник сообщили его коллеги.

Актеры театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина отмечают, что Михайловский был прекрасным человеком, рождавшим в каждом, кто его знал, только нежные и глубоко сердечные чувства.

«Володя, Володенька, Вовочка, — так я его называл, когда мы работали, общались, встречались и давно, и в недавнее время. Он был из самых последних, кто работал с моим отцом и являл собой живую связь великого прошлого этого театра с его настоящим», – приводит слова Константина Райкина сайт «Сатирикона».

Владимир Михайловский родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. В 1960-х годах был актером Ленинградского ТЮЗа, после Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания по 2004 год был актером «Сатирикона», а после «Эрмитажа».

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