Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Канаде

Торонто, 9 марта. В Канаде зафиксирована первая смерть от заболевания, которое вызывает коронавирус нового типа. Об этом сообщил журналистам представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри.

«К сожалению, в Британской Колумбии отмечен первый случай смерти [человека, заразившегося коронавирусом]», — сообщила она во время выступления.

По ее словам, речь идет о пожилом мужчине, которому было более восьмидесяти лет. Он проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере.

Как сообщается, вирус был обнаружен еще у двух постояльцев дома престарелых. Сейчас соответствующие тесты проходят все постояльцы, а также персонал заведения. Первой вирусом заразилась одна из сотрудниц дома престарелых, сейчас она находится в карантине.

По данным Хенри, число зараженных в Британской Колумбии составляет 32 человека. Двумя последними случаями являются женщина, недавно приехавшая из Ирана, и мужчина, посетивший Италию.

Напомним, что Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в конце декабря 2019 года. Организация признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вирус получил название COVID-19. ПО последним данным, жертвами вируса стали 3825 человек, выздоровели 61 979 человека. Зараженными остаются более 110 тысяч людей по всему миру.