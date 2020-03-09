Американские военные в Сирии попали под атаку боевых дронов

Дамаск, 9 марта. Американские военные базы в Сирии подверглись атаки боевых дронов, на позиции военных США было сброшено несколько мин.

Как сообщает агентство NPR, атака была совершена на две базы, где располагаются подразделения Национальной гвардии США из Вирджинии. Известно, что одна из них прошла 6 марта. Тогда боевой дрон скинул на позиции американских военных несколько мин.

По данным агентства, американские базы дислоцируются на газовом месторождении «Коноко» и так называемой «зеленой деревне» в провинции Дейр-эз-Зор.

Жертв в результате атаки нет, зафиксирован материальный ущерб объекту и одному из американских транспортных средств.

Напомним, ранее было доказано, что Соединенные Штаты нелегально эксплуатируют энергоресурсы Сирии, не имея на то согласия официального Дамаска. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало маршрут американских нефтевозов.

Известно, что воровать сирийскую нефть Штатам помогают курдские боевики и террористы различных группировок. В сентябре 2017 года ФАН сообщал, как США и курдские отряды договорились с террористами о передаче крупного месторождения Табия, где располагался завод Conoco. Эту информацию подтвердил пленный боевик запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. По его словам, он отдал приказ не разрушать строения завода и ни в коем случае открывать огонь по курдам. Эти сведения подтвердил в своем фильме и ливанский журналист Фирас Шуфи.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами ИГ1, американцы продолжают выкачивать природные ресурсы сирийского народа, а затем продавать их в соседние страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.