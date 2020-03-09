Боевики ПНС Ливии устраивают произвол против гражданского населения

Триполи, 9 марта. Сотрудники МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устраивают произвол в отношении гражданского населения Триполи в нарушении прав человека, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари на своей странице в Facebook сообщил о произволе сотрудников «МВД» так называемого ПНС по приказу главаря бандформирования Фатхи Башаги по отношению к гражданскому населению Триполи. При этом он подчеркивает, что действия подчиненных Башаги «противоречат любым нормам гуманного отношения и уважения к личности и нарушают права человека».

Мисмари обращает внимание на тот факт, что именно сотрудники этих «ведомств» сотрудничают с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поддерживают экспансию тысяч террористов в Триполи.

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку марионеточному «правительству», захватившему Триполи и его окрестности, поставляя боевикам оружие и боевую технику, чем нарушает эмбарго ООН. Также Анкара пополняет ряды бандформирований ПНС за счет сирийских наемников, привезенных турецкими властями из Идлиба. Наемники и террористы ПНС продолжают устраивать провокации и вести огонь из тяжелых вооружений по позициям ЛНА.

Так, в понедельник в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков незаконных вооруженных бандформирований и сирийских террористов-наемников ПНС пострадали дома фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы «аш-Шариф».