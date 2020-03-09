Американский экономист Бейкер рассказал, кто выиграет от снижения цен на нефть

Вашингтон, 9 марта. Саудовская Аравия может оказаться едва ли не единственным производителем топлива, который может достичь рентабельности даже при цене в 30 долларов за баррель. С таким заявлением выступил содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

«Возможно, некоторые российские производители смогут работать с прибылью, но в остальном мире нефть значительно дороже добывать. И совершенно точно, американские производители сланцевой нефти не смогут работать с прибылью при ценах тридцать долларов за баррель. Нет никаких сомнений в этом», — приводит слова экономиста РИА Новости.

Он подчеркнул, что для американских компаний прибыльный уровень с трудом достижим даже при цене в 45-50 долларов за баррель.

Отметим, что соглашение ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию (ОПЕК+), о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись. В частности, с конца 2019 года соглашение предусматривало сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 договоренность предполагала сокрашение добычи на 1,7 миллиона.

Напомним, в ночь на понедельник цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель. Причиной стала неспособность членов ОПЕК+ договориться о снижении добычи нефти.