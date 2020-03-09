حصاد أخبار ليبيا في 4 مارس / آذار: خليفة حفتر وصل إلى باريس بمبادرات حفظ السلام ، السراج يبتز المجتمع الدولي

ليبيا 9 مارس / آذار. شن مسلحو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي هجوما على موقع الجيش الوطني الليبي. لا يستطيع مشير الجيش الوطني الليبي السيطرة على الوضع شخصيا بعد ، حيث ذهب إلى باريس بزيارة رسمية ليقدم للعالم العالمي مقترحاته بشأن الحل الدبلوماسي للأزمة الليبية.

خليفة حفتر وصل إلى باريس بمبادرات حفظ السلام

قال مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي - توجه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة الفرنسية في زيارة رسمية.

ويذكر أن القائد العام للجيش الوطني الليبي سيقدم في باريس مقترحاته الخاصة للحلول السياسية التي تهدف إلى التغلب على الأزمة الليبية ، والتي ترتبط إلى حد كبير بتدخل دول أخرى ، ولا سيما تركيا. بالإضافة إلى ذلك ، يعتزم حفتر مكافحة تفاقم التهديد الإرهابي.

قامت تركيا بتصحيح طرق التهريب لحكومة الوفاق بطائرات الاستطلاع

اخبر المشهد الليبي - تستخدم تركيا طائرة استطلاع خاصة من طراز ATR 72 تابعة للبحرية التركية لتعديل طرق حركة سفنها التي تحمل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ومرتزقة سوريين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. ونتيجة لذلك ، غيرت السلطات التركية طرق سفنها المهربة باتجاه دولة شمال أفريقيا لتجاوز سفن المراقبة الأوروبية.

كما أشار مؤلفو المنشور إلى أن هذه الطائرة التركية ، التي استخدمتها أنقرة على وجه التحديد لتتبع حركة سفن المراقبة الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط ، هبطت في مطار مصراتة يوم السبت الماضي 7 مارس. علاوة على ذلك ، طارت هذه الطائرة من قاعدة عسكرية إيطالية ، حيث وصلت في اليوم السابق ، في 6 مارس ، من مطار دالامان في جنوب غرب تركيا.

وهكذا ، يصبح من الواضح لماذا لم تتمكن سفن الدول الأوروبية لفترة طويلة من وقف تهريب الأسلحة عن طريق البحر عبر تركيا إلى ليبيا. بتعقب تحركاتهم على حساب طائرة استطلاع ، قام الجانب التركي بتعديل طرق سفنه التي تحمل شحنات مميتة للحكومة الدمية الليبية التي احتلت طرابلس.

شنت قوات الوفاق هجوم على جيش حفتر

أكد المشهد الليبي حقيقة أن مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي شنوا هجوما على محور الوشكة وأبوقرين.

الآن تجري الاشتباكات العنيفة باستخدام مدفعية ثقيلة من قبل العصابات طرابلس في منطقتي الوشكة وأبوقرين جنوب شرق مصراتة. ووفقا المصادر فإن قوات الوفاق تقوم بعملية هجومية واسعة النطاق على محور لتفريق قوات خليفة حفتر ولتسهيل تسلل المسلحين على المواقع التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

وفي وقت سابق من يوم 28 فبراير / شباط ، في حوار على قناة تلفزيونية فبراير أعلن رئيس وكالة إنفاذ القانون التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، فتحي باشاغا ، عن هجوم على موقع الجيش الوطني الليبي في الضواحي الجنوبية لطرابلس.

قال عالم السياسة شابوفالوف أن السراج يبتز المجتمع الدولي

وأشار عالم سياسي ، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو التربوية الحكومية ، مرشح العلوم التاريخية ، الأستاذ المساعد فلاديمير شابوفالوف في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية إلى أنه تم بذل جهود جادة للغاية مؤخرًا لتخفيف حدة الصراع في ليبيا ، وشاركت العديد من الدول في هذه العملية ، بما في ذلك ، تم تنظيم المفاوضات بين الأطراف المتحاربة. وهذه العملية مستمرة. وأكد الخبير أن موقف القوى الكبرى والأمم المتحدة هو توجيه جهود المجتمع العالمي بأسره نحو إنهاء الصراع ، ولكن الان يجري الوضع المختلف بالعكس.

قال الخبير - "نرى أنه على الرغم من هذه الجهود ، وعلى ما يبدو ، التصريحات من كلا الجانبين بأنهم ملتزمون بالسلام والازدهار والازدهار للشعب الليبي ، في الوقت الذي توجد فيه فرصة لإنهاء الصراع وتطبيع الوضع ، يبدأ الوفاق مرحلة جديدة من الأعمال العدائية. يمكن اعتبار هذا ، أولاً ، كاستفزازًا خطيرًا في الواقع ، تهدف هذه الإجراءات إلى تعطيل عملية السلام. وثانيًا ، يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة ابتزاز فظ للمجتمع الدولي من قبل حكومة السراج والرغبة في تحقيق ظروف أفضل لأنفسهم ، وليس للمدنيين ".

كما أشار شابوفالوف إلى الدعم العسكري الجاد والنشط للسراج من تركيا ، والذي يتم التعبير عنه في نقل المقاتلين السوريين وتورطهم في مسرح الحرب على جانب الوفاق.

وقال الخبير ان هذه عملية جدية لزعزعة استقرار الوضع. - لذلك ، أعتقد أن هذا الهجوم ، الذي قام به الوفاق ، أصبح ممكناً إلى حد كبير بفضل المساعدة العسكرية من تركيا.