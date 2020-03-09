حصاد أخبار ليبيا في 9 آذار/مارس أردوغان يعد بعدم احتلال أراضي سورية والمسلحين يهاجمون 7 مدن شمالي سوريا

سوريا، 9 فبراير. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعد بعدم احتلال أراضي سورية وتسجيل ثمانية انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين، في منطقة إدلب

أردوغان يعد بعدم احتلال أراضي سورية

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم ضم أراضي سورية

وزعم الرئيس التركي في مقابلة مع قناة " NTV" أن احتلال جزءا من الأراضي السورية ليس جزءا من خطط أنقرة

وقال الزعيم التركي "أهداف تركيا في سوريا لا تتضمن محاولات لاحتلال أو ضم الأراضي السورية

وأكد الرئيس التركي أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على أراضيها و1.5 مليون في إدلب على حدودها إلى منازلهم بشكل آمن

مسلحون يقصفون سبع مدن في محافظات إدلب وحلب واللاذقية السورية

سجلت ثمانية انتهاكات لوقف الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي.

وقال الأدميرال أوليغ جورافليف رئيس مركز المصالحة الروسي في الجمهورية العربية السورية إن المسلحين أطلقوا النار على سبع مدن

وبحسب المركز، فقد أطلق المسلحون نيران أسلحتهم على 4 مدن في محافظة حلب وثلاثة مدن في محافظة اللاذقية ومدينة في محافظة إدلب

ودعا مركز المصالحة قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والشروع في تسوية سلمية للوضع

الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان محافظة السويداء

قام الجيش الروسي لمركز مصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا بعمل إنساني لسكان قرية مفردة الأصفر بمحافظة السويداء

وجمعت مواد المساعدات الإنسانية من قبل موظفي مؤسسة بطل روسيا أحمد قادروف خصيصا لسكان سوريا

كان السوريون في مفردة الأصفر سعداء بتلقي الضروريات الأساسية: الطعام والبطانيات والحفاضات والأواني المنزلية.

ووفقا لمصدر من وكالة الأنباء الفيدرالية، فإنه كجزء من العمل الإنساني، قدم الأطباء العسكريون الروس المساعدة الطبية لنحو 20 مواطن سوري

دورية أمريكية تغلق الطريق أما الشرطة العسكرية الروسية في سوريا

أغلقت دورية للتحالف الدولي الطريق السريع في تل تمر بمحافظة الحسكة، مما منع قافلة الشرطة العسكرية من التوجه إلى مدينة القامشلي، ووفقا لموقع " NPA English"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها القوات الأمريكية الطريق أمام القوافل الروسية