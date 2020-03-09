Генсек НАТО заявил, что Альянс продолжит поддерживать Турцию

Брюссель, 9 марта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер на фоне ситуации, развернувшей в сирийском Идлибе.

Соответствующее заявление было сделано Столтенбергом после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, глава НАТО отметил, что Анкара является членом Альянса, который якобы «сильнее всего затронут насилием» в Сирии. Поэтому, по его мнению, ни одна другая страна НАТО не пострадала сильнее от террористических атак. Столтенберг также отметил, что ни одно другое государство якобы не размещает на своей территории больше беженцев, чем Турция.

«НАТО продолжит поддерживать Турцию рядом различных мер. Это включает защитные ракетные системы, помогающие защищать Турцию против угроз из Сирии», – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Напомним, ситуация в Идлибе резко ухудшилась 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), подконтрольные Турции, начали наступление, однако САА остановила продвижение боевиков.

В ходе военных действий погибло 36 турецких военнослужащих, которые участвовали в боестолкновениях на стороне террористов. Российские военные приняли меры для прекращения огня и безопасной эвакуации раненых и убитых.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта в Москве пришли к соглашению о перемирии, которое регулярно нарушается как турецкими военными, так и подконтрольными им террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.