Жители родного города Зеленского потребовали его отставки 

Киев, 9 марта. Около 500 человек в Днепре (ранее город Днепропетровск) провели в понедельник митинг с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Протестующие собрались недалеко от здания Днепропетровской областной администрации. На их плакатах были надписи «Страна — не «95 квартал», «Красные линии — табу» и другие. По словам пришедших на митинг, Зеленский — «капитулянт, который сознательно ввел в заблуждение народ Украины и осуществляет антигосударственный, антинациональный курс».

Крайне возмущены манифестанты оказались заявлением нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, который не исключил возможность поставок воды в российский Крым. По их словам, «это фактическое сотрудничество с агрессором», передает ТАСС.

Ранее Шмыгаль заявил, что выступает за то, чтобы возобновить подачу воды в Крым, так как на территории полуострова живут украинцы. По его мнению, водоснабжение полуострова является вопросом «гуманитарной ответственности». При этом он подчеркнул, что Крым — это Украина.

Позднее на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что для возобновления подачи воды в Крым нет «технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины», передавал RT.

В Крыму заявили, что жителям полуострова не нужна вода от Украины, пока Киев не оставит все претензии на территорию этой республики, которая с 2014 года вошла в состав России, передавала «Газета.ру». Крымские власти обратили внимание, что в Крыму есть своя программа по обеспечению населения водой.