Московская биржа готовится к повышенной изменчивости цен на торгах 10 марта

Москва, 9 марта. Московская биржа готовится к повышенной изменчивости цен на открытии торгов во вторник, 10 марта. Об этом сообщается на сайте биржи.

В сообщении говорится, что Московская биржа «внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках» и готовится к повышенной волатильности.

В связи с этим Мосбиржа планирует поднять ставки обеспечения по ряду инструментов. Кроме того, для самых ликвидных активов будут расширены границы ценовых коридоров. Их значения биржа определит перед открытием торгов в зависимости от положения на рынке.

«По указанным активам Московская биржа, в соответствии с международными практиками, также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов», — передает Мосбиржа.

Напомним, в ночь на 9 марта произошел обвал цен на нефть. Падение рынка было спровоцировано безуспешными переговорами в рамках ОПЕК+. Россия и Казахстан отказались сокращать объемы нефтедобычи, несмотря на требования Саудовской Аравии.