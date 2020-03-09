Полиция задержала подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы в Тамбовской области

Тамбов, 9 марта. Полиция задержала в Тамбовской области предполагаемого убийцу тринадцатилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.

Как сообщается, школьница 7 марта ушла на дискотеку и не вернулась. Следователям удалось установить, что она может быть мертва – соответствующие показания дал 35-летний житель Котовска.

Согласно версии следствия, вечером 7 марта 2020 года подозреваемый совершил наезд на возвращающуюся с дискотеки школьницу, находясь за рулем легкового автомобиля. Инцидент произошел на одной из улиц села Бокино Тамбовского района.

«Сделав вывод, что девочка мертва, с целью сокрытия преступления, он погрузил ее тело в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Пока что тело девочки не найдено. Сотрудники ведомства проверяют показания подозреваемого, сообщает телеканал «360». В настоящий момент поисками девочки занимаются 600 волонтеров, среди которых местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Уже 10 марта к поискам школьницы подключатся водолазы.

Напомним, 9 ноября пропала школьница в Саратове. В ее поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», местные жители. Ребенок был найден мертвым: страшная находка была сделана через день в гаражах в районе Сельхозинститута. Как оказалось, ребенок не дошел 70 метров до своего дома.