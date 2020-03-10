Сирия, 10 марта. Боевики оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» нарушили перемирие в Идлибе. Двое солдат США погибли в Ираке. Курдские боевики с применением оружия разогнали протестную акцию, убив и ранив несколько человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба у Серакиба попали под обстрел, отразили атаку боевиков «Вахарид аль-Мунимин», в Хомсе провели рейд и задержали группу подозреваемых, ранеными потеряли несколько солдат в Даръа.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли позиции сирийской армии в Идлибе у города Серакиб, направили на юг провинции конвой из 150 единиц техники, привели подразделения в полную боевую готовность, нанесли авиаудар по складу боеприпасов САА в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло нескольких террористов, которые совершили вылазку на востоке Хомса, еще одной «спящей ячейки» лишилось на севере Ирака.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на северо-востоке Алеппо потеряли 13 боевиков, нейтрализованных турецкой армией, подозреваются в покушении на полевого командира «Лива Султан Мурад», в Дейр-эз-Зоре открыли огонь по протестующим мирным жителям.

«Сирийская национальная армия» (СНА): потеряли одного боевика при нападении «Сил освобождения Африна» на севере Алеппо.

Международная коалиция: потеряли двух военнослужащих в ходе контртеррористической операции на севере Ирака, перекрыла трассу у Тель-Тамра на севере Хасаки для патруля полиции ВС РФ.

Провинция Алеппо

На севере провинции в зоне контроля турецкой армии и союзных группировок прогремел взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в центре города Аль-Раи взрыв бомбы, установленной в автомобиль, припаркованный у здания суда, ранил несколько человек и убил полевого командира группировки «Лива Султан Мурад». В окрестностях поселка Шаран обнаружили тело со следами огнестрельных ранений. Убитый был опознан как один из боевиков «Сирийской национальной армии», пропавший ранее. Покушение на него и взрывы связывают с деятельностью курдских бандформирований. 13 курдских боевиков удалось задержать вечером у города Тель-Рифат, о чем позднее сообщило Министерство Обороны Турции. По данным разведки, группа готовила подрыв.

К западу от города Алеппо неизвестный беспилотник, предположительно ВС Турции, нанес удар по складу боеприпасов Сирийской арабской армии (САА), как сообщает источник в сети Twitter (OGN News). Информации о пострадавших среди военнослужащих не поступало. САА в ответ на провокации открыла огонь по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у деревни Дарат-Изза на юге Алеппо.

Провинция Хомс

Как сообщает агентство NORS, нескольких боевиков «Исламского государства» были убиты бойцами клана Аль-Амур у склонов одноименной горы на востоке провинции. Отметим, что местное ополчение выступает на стороне правительственной сирийской армии и неоднократно отражали нападения «спящих ячеек» ИГ1, а также принимали участие в операциях правительственной армии по освобождению провинции от террористов.

За последние два дня силы внутренней безопасности САА провели серию арестов в отношении бывших членов исламистских бандгруппировок в северной части провинции. Как сообщает портал Al Mohrar Media, после обысков в поселке Кафр-Лах, военнослужащие арестовали 26 человек, подозреваемых в пособничестве террористам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое солдат САА подорвались на мине в окрестностях поселка Аш-Шула, как передает новостной портал Deir Ezzor. В установке бомбы подозревают террористов «Исламского государства».

Как передает новостной портал Euphrates Post, один мирный житель погиб и еще несколько пострадали в ходе разгона протестной акции, которую устроили жители города Мухаймадия у здания гражданского совета SDF. Горожане вышли на акцию против коррупции в самоназванной администрации. Для разгона жителей в район прибыло несколько патрулей курдской милиции «Асайиш». Неизвестный напал на одного из сотрудников правопорядка с ножом, что спровоцировало курдов и они открыли огонь по людям.

Провинция Даръа

Двое военнослужащих САА были ранены в городе Тафас. Как сообщает источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), неизвестный подбросил на КПП самодельную бомбу. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако под подозрением спящие ячейки боевиков, которые совершили ряд диверсий в провинции в начале месяца.

Другой источник (@JennRollins1002) сообщает, что в городе Ас-Санамейн на противопехотной мине подорвалась женщина и ребенок. Взрывной снаряд находился в саду у их дома. Предположительно, взрывчатка была установлена исламистами во время активных боевых действий в провинции до 2018 года. Пострадавшие были доставлены в столичный госпиталь в город Дамаск.

Провинция Идлиб

Крупный конвой ВС Турции в составе 150 транспортных средств, включая тяжелую бронетехнику и БТР пересек погранпереход «Кафр-Лусин» на севере провинции и направился в район наблюдательных пунктов на юге, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Несмотря на действующее в провинции соглашение о прекращении огня, Анкара продолжает переправлять в САР подкрепления, за 42 часа было переброшено 600 военных транспортных средств, БТР и танков.

Позже военный источник «вооруженной оппозиции» передал корреспонденту портала Baladi News, что турецкая армия и все формирования «Сирийской национальной армии» были приведены боеготовность у линии разграничения сил.

Вечером армия Турции открыла огонь по позициям правительственных сил у города Серакиб. По данным источника, турки атаковали укрепления САА в ответ за обстрел укрытий боевиков оппозиции у деревни Аль-Мукбиль. Боевики из состава оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» пренебрегли режимом прекращением огня и с помощью ракетной противотанковой установки уничтожили автомобиль сирийской армии в окрестностях поселка Аль-Анкави.

Провинция Хама

Корреспондент Halab Today передал, что в результате взрыва противопехотной мины в районе деревни Салим пострадали два человека. По словам местного источника, мина взорвалась рядом с машиной на дороге Арчайн, в результате чего два человека были доставлены в Национальную больницу в город Хама, где скончались от полученных ран. Как отмечает источник, в регионе осталось много мин с периода оккупации провинции террористами «Исламского государства»1 три года назад. По данным Halab Today, за последние два месяца в провинции погибло более 20 мирных жителей и 15 были ранены в результате подрыва оставшихся мин и взрывных устройств.

Провинция Хасака

Патруль международной коалиции перекрыл трассу в городе Телль-Тамр в провинции Хасака, помешав проезду колонны военной полиции ВС РФ в направлении города Камышлы, как сообщает портал NPA English. Это уже не первый случай, когда американские военнослужащие перекрывают дорогу для конвоев России.

Как сообщает новостной портал Furat Post, после серии пожаров в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» лагере беженцев «Аль-Хол» курдские боевики провели серию рейдов. В ходе обысков в пятом секторе была задержана группа женщин, которых подозревают в недавнем поджоге в лагере. Ночной пожар уничтожил сразу несколько палаток, несколько человек погибли от отравления угарным газом. Отметим, что пожары в лагере вспыхивают почти ежедневно и всегда в одном и том же секторе – пятом, что нельзя списать на случайность. В данной части лагеря содержатся, по большей части, жены и родственники террористов ИГИЛ1.

Ирак

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость», на севере Ирака были убиты двое военнослужащих ВС США. Оба были застрелены боевиками 8 марта, во время занятий и сопровождения иракских сил безопасности во время миссии по уничтожению укрепленного штаба террористов «Исламского государства» в горах. Подробности операции и имена солдат пока что не сообщаются. В августе 2014 года США и их союзники по международной коалиции начали на Ближнем Востоке военную операцию «Непоколебимая решимость». Одной из основных задач объединения было нанесение воздушных ударов по оплотам террористов.

В это же время операция по нейтрализации террористов ИГ прошла в провинции Ниневия. В результате рейда сил внутренней безопасности Ирака были нейтрализованы 25 террористов и разрушены инфраструктуры боевиков, включая девять подземных тоннелей, как сообщает агентство Step News.

1 Организация запрещена на территории РФ.