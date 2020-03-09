Эксперты рассказали, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Москва, 9 марта. Эксперт Альфред Богданов дал россиянам советы, как не стоит готовить шашлыки. По его словам, жирное мясо не стоит есть вместе с другой тяжелой пищей или алкоголем, также его нельзя пережаривать.

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что при приготовлении шашлыка крайне важно «соблюдать технологию приготовления: выдерживать сроки, соблюдать правила маринования, прожаривать, выбирать качественные продукты».

Эксперт напоминает, что жирная пища является дополнительной нагрузкой для желудка и особенно опасна для тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, прежде всего, хронический панкреатит и холицистит.

«Нужно знать чувство меры. Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей в большом количестве. Рекомендовано употреблять ферментные препараты, известные всем. Я бы советовал сочетать с большим количеством растительной пищи: салаты, овощи, зелень», — посоветовал россиянам Богданов.

Говоря о маринадах, врач напомнил, что уксус также является дополнительной нагрузкой, как и майонез.

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» НИИ питания РАМН Александр Батурин также обратил внимание на еще одну опасность: мясо должно быть хорошо прожарено, но и не обуглено.

Ранее британские ученые установили, что избыток красного и переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника. По их данным, передавала «Газета.ру», риск развития опухоли у тех, кто употребляет в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ест 21 грамм и менее.

К удивлению исследователей, потребление птицы (курицы, индейки и т. п.) было связано с повышением риска развития злокачественной меланомы, рака простаты и неходжкинских лимфом. Однако все эти данные еще требуют более глубокого исследования.