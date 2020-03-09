Лондонская биржа закрылась на фоне падения акций российских компаний

Лондон, 9 марта. Лондонская биржа завершила рабочий день на фоне падения акций крупнейших российских компаний. Об этом говорят данные торгов.

Отмечается, что ценные бумаги «Лукойла» подешевели на 22%, «Роснефти» — 21,4%, «Новатэка» — 20%, «Газпрома» — 17%.

Также произошло падение цен акции горнодобывающих компаний. Бумаги «Норильского никеля» потеряли 10,8%, Evraz - 13,6%, НЛМК — 14,5%.

Ухудшились и позиции компаний, не связанных с добычей полезных ископаемых. Так акции «Сбербанка» упали на 18%, ВТБ — 12%, ритейлера «Магнит» — 16,7%, X5 Retail Group — 17,6%.

Падение котировок ценных акций происходит на фоне обвала цен на нефть. Крушение произошло из-за безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении объемов нефтедобычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года в связи с падением спроса из-за распространения коронавирусной инфекции. Против этого выступили Россия и Казахстан, в результате продление сделки было сорвано.

Ранее сообщалось, что из-за крушения нефтяного рынка резко упали биржевые индексы США. Особо обвал затронул американские компании сланцевой индустрии, акции которых потеряли до четверти стоимости, передавало Федеральное агентство новостей.