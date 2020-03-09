Bloomberg заявил о готовности «Роснефти» увеличить добычу нефти

Москва, 9 марта. «Роснефть» готова с апреля увеличить добычу нефти. После окончания сделки ОПЕК+ крупнейшая российская нефтяная компания будет наращивать добычу в соответствии со своими целями развития, пишет американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным издания, действие сделки ОПЕК+ оканчивается 1 апреля. После, «Роснефть» в течение пары недель может нарастить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что при этом компания готова к различным сценариям на рынке, сообщает ТАСС.

Напомним, что 9 марта цены на нефть обвалились более чем на 30% после того, как прошло заседание ОПЕК+. Итогом встречи стал выход России из сделки. Произошло это из-за разногласий между участниками картеля. Страны не смогли договориться о сокращении нефтедобычи, что повлекло за собой обрушение цен на нефть, а также фондовых рынков и курса национальной валюты.

Ранее Саудовская Аравия опровергла информацию о том, что она объявила России ценовую войну на рынке нефти. По словам Эр-Рияда, Москва является для них очень важным партнером и важнейшим игроком на энергетическом рынке. Представитель королевства также отметил, что без решения ОПЕК+ ничто не будет сдерживать планы Saudi Aramco в апреле, пишет «Газета.ru».