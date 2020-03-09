Новак оценил текущую ситуацию на нефтяном рынке

Москва, 9 марта. Ситуация на нефтяном рынке продолжает находиться в пределах прогнозов, заявил министр энергетики России Александр Новак во время совещания у председателя правительства Михаила Мишустина.

Новак подчеркнул, что сценарий выхода России из соглашения ОПЕК+ был проработан заранее. Министр отметил, что нефтяная отрасль России имеет качественную ресурсную базу и достаточный запас финансовой прочности, который позволит ей остаться конкурентоспособной.

«При этом Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — заявил Новак.

Министр добавил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Напомним, что ситуация на нефтяном рынке изменилась, когда участники встречи ОПЕК+ не сумели договориться о продлении соглашения по сокращению добычи. Россия настояла на сохранении статус-кво, в то время как Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

В итоге рынки отреагировали рекордным с 1991 году падением цен на нефть. Сейчас стоимость марки Brent равна 33,48 доллара (падение составило 35,5%). Кроме того, на фоне обрушения цен на нефть на международном рынке взлетели курсы европейской и американской валют к рублю. Согласно последним данным, евро достиг отметки в 86 рублей, доллар — 75 рублей.