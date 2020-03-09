Тарзан в честь 50-летия устроил «любовные утехи» на глазах у Королевой

Москва, 9 марта. Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, интересным способом отметил свое 50-летие. В день юбилея танцор презентовал новое шоу «50 оттенков серого».

Представление прошло в «Крокус Сити Холле» и включало в себя различные номера. Обнаженный Тарзан показывал свои бицепсы и трюки, периодически выводя на сцену зрительниц. Стриптизер совершал недвусмысленные движения с женщинами, фактически устроив на сцене имитацию любовных утех.

Один из подобных танцев попал на видео. На кадрах видно, как Тарзан поднимается на сцену с девушкой и укладывая ее на пол, начинает демонстрировать характерные действия, передают «Дни.ру».

Публика осталась в восторге от откровенного выступления опытного стриптизера. Неизвестно, как отнеслась к увиденному его супруга певица Наташа Королева, на чьих глазах разворачивалось действо, возможно, Тарзана ждал дома тяжелый разговор.

Напомним, отношения Тарзана и Королевой тянутся с начала 2000-х, а в 2003 пара заключила брак, позже у артистов появился сын Архип.

Ранее Наташа Королева похвасталась в Сети подарком для супруга на день рождения. Певица записала трогательное видеообращение к Тарзану, в котором поздравила его с юбилеем. Видеозапись заканчивается кадрами из зала, в котором стриптизер проводит свои репетиции. На них видна копия Тарзана, сделанная из воздушных шаров, передавало Федеральное агентство новостей.