Дандыкин объяснил задачи новых противолодочных ударных групп на Тихоокеанском флоте

Две новые противолодочные ударные группы будут сформированы в составе Тихоокеанского флота — его пресс-служба заявила журналистам, что в число целей нового подразделения будет входить защита морских коммуникаций, патруль закрепленной за ними зоны, демонстрация флага Российской Федерации, изучение отдаленных от места базирования флота районов и поиск подлодок вероятного противника. Последний пункт особенно важен, считает капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что восточные морские рубежи нашей страны — это лакомый кусок для целого ряда недружелюбно настроенных стран.

«Идея-то не новая: противолодочные ударные группы формировались еще в советское время, — вспомнил собеседник ФАН. — Туда входили и корабли охраны водного района, и корабли большего водоизмещения. Сейчас же ситуация состоит в том, что у нас на Тихом океане находится база многоцелевых подводных лодок — и задачей нового подразделения будет как раз обеспечение их безопасного развертывания и выхода в океан, чтобы те в час «Ч» выполнили свои задачи по предназначению».

По словам военного эксперта, во время выхода из своих укрепленных укрытий подлодки находятся в особо уязвимом положении, поскольку могут стать жертвами вражеских атомных субмарин. Именно для этого и нужна ударная противолодочная группа: не допустить блокаду или даже уничтожение наших собственных подлодок.

«Конечно, в 90-е такими воинскими подразделениями наша страна не обладала, — отметил Дандыкин. — Состояние дел на флоте, да и вообще в стране было «аховое». Но с тех пор все пошло на лад».

Собеседник ФАН убежден, что в противолодочных ударных группах «первая скрипка» будет принадлежать корветам. Строительство некоторых из них уже заканчивается — в частности, уже в этом году построенный в Санкт-Петербурге корвет «Гремящий» из своей верфи направится на восток, в Тихоокеанский флот.

«Это корабли, обладающие мощной противолодочной системой, — отметил капитан. — Там есть система «Пакет» и мощная гидроакустика — в общем, наши корабли имеют все возможности быть лидерами в океанских водах».

Что же касается «вероятного противника», от подлодок которого должны защищать наши противолодочные ударные группы, то здесь Дандыкин дал однозначный ответ.