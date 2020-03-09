ВОЗ назвал угрозу пандемии коронавируса очень реальной

Женева, 9 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии коронавируса COVID-19 увеличился, она стала реальной, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Угроза пандемии стала очень реальной», — заявил журналистам глава ВОЗ.

При этом он напомнил, что распространение коронавируса идет в мире неравномерно, большинство заболевших сосредоточено в небольшой группе стран.

Гебрейесус выразил уверенность, что даже когда эпидемия будет признана пандемией, сил справиться с ней хватит. По словам главы ВОЗ, «решительные, предпринятые на ранней стадии шаги могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование».

По его словам, на сегодняшний день 70% заболевших в Китае, эпицентре заболевания, «выздоровели и уже выписаны из больниц», страна «берет эпидемию под контроль».

Напомним, первые случаи коронавируса зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В Китае жертвами инфекции стали уже более 3,1 тысячи человек, а общее число заразившихся в стране превысило 80 тысяч. Помимо КНР эпидемия коронавируса началась в Италии. Здесь число летальных исходов составило более 360, а количество заразившихся приближается к показателю 7,5 тысячи, передавала «Газета.ру». В общей сложности COVID-19 затронул более 100 стран.

В России зарегистрировано 20 случаев COVID-19, 17 зараженных приехали из Италии, передавал RT.