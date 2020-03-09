Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

Триполи, 9 марта. В результате сегодняшнего артиллерийского обстрела со стороны боевиков незаконных вооруженных бандформирований и сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пострадали дома фермеров в населенном пункте аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы «аш-Шариф». Бандиты вели обстрел и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении Каср бен Гашира, расположенного на юге от ливийской столицы — Триполи. Об этом сообщил одни из местных жителей на своей странице в социальной сети Facebook.

Стоит отметить, что за сегодняшний день в результате провокаций террористических группировок марионеточного оккупационного режима Файеза Сарраджа погибли трое мирных жителей. По имеющейся информации, бандиты выпустили по направлению Каср бен Гашира более десяти реактивных боеприпасов.

Члены преступных бандформирований ПНС и сирийские наемники, переброшенные на ливийскую территорию при помощи Турции, продолжают устраивать провокации и вести огонь из тяжелых вооружений по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако, несмотря на все попытки террористов провести атаку, военнослужащие сил фельдмаршала Халифы Хафтара успешно отбивают их.

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку марионеточному «правительству», захватившему Триполи и его окрестности, поставляя боевикам оружие и боевую технику, чем нарушает эмбарго ООН. Также Анкара пополняет ряды бандформирований ПНС за счет сирийских наемников, привезенных турецкими властями из Идлиба.