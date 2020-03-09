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Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

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Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

Триполи, 9 марта. В результате сегодняшнего артиллерийского обстрела со стороны боевиков незаконных вооруженных бандформирований и сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пострадали дома фермеров в населенном пункте аль-Хикамайя, а также здание местной гостиницы «аш-Шариф». Бандиты вели обстрел и из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении Каср бен Гашира, расположенного на юге от ливийской столицы — Триполи. Об этом сообщил одни из местных жителей на своей странице в социальной сети Facebook.

Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

Стоит отметить, что за сегодняшний день в результате провокаций террористических группировок марионеточного оккупационного режима Файеза Сарраджа погибли трое мирных жителей. По имеющейся информации, бандиты выпустили по направлению Каср бен Гашира более десяти реактивных боеприпасов.

Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

Члены преступных бандформирований ПНС и сирийские наемники, переброшенные на ливийскую территорию при помощи Турции, продолжают устраивать провокации и вести огонь из тяжелых вооружений по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако, несмотря на все попытки террористов провести атаку, военнослужащие сил фельдмаршала Халифы Хафтара успешно отбивают их.

Из-за обстрела террористов ПНС пострадали жилые дома южнее Триполи

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку марионеточному «правительству», захватившему Триполи и его окрестности, поставляя боевикам оружие и боевую технику, чем нарушает эмбарго ООН. Также Анкара пополняет ряды бандформирований ПНС за счет сирийских наемников, привезенных турецкими властями из Идлиба.

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