Сирия новости 9 марта 22.30: боевики «Вахарид аль-Муминин» нарушили перемирие, в Хомсе обезврежены террористы ИГ*

Сирия, 9 марта. Боевики «Вахарид аль-Муминин» нарушили перемирие в Идлибе. В Хомсе нейтрализована группа террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба у Серакиба попали под обстрел, отразили атаку боевиков «Вахарид аль-Мунимин», в Хомсе провели рейд и задержали группу подозреваемых.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли позиции сирийской армии в Идлибе у города Серакиб.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло нескольких террористов, которые совершили вылазку на востоке Хомса

Оперативный штаб «Вахарид аль-Муминин»: нанес удар по позициям сирийской армии на юге Идлибской зоны деэискалации.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на северо-востоке Алеппо потеряли 13 боевиков, нейтрализованных турецкой армией.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе успешного рейда в рамках операции «Щит Евфрата», военнослужащим удалось обезвредить тринадцать боевиков, подозреваемых в связи с «Рабочей партией Курдистана» (признана террористической в Турции и странами Евросоюза). Как сообщает турецкое ведомство, группа боевиков «Отрядов народной самообороны» была нейтрализована в районе Тель-Рифата. По данным разведки, они готовили нападение в городе с применением самодельной взрывчатки. Напомним, с деятельностью курдских бандформирований связывают взрыв в городе Аль-Раи, при котором погиб полевой командир протурецкой группировки «Лива Султан Мурад».

Провинция Хомс

Как сообщает агентство NORS, нескольких боевиков «Исламского государства» были убиты бойцами клана Аль-Амур в районе склонов одноименной горы на востоке провинции Хомс. Отметим, что местное ополчение выступает на стороне правительственной сирийской армии и неоднократно отражали нападения «спящих ячеек» ИГ, а также принимали участие в операциях правительственной армии по освобождению провинции от террористов.

За последние два дня подразделения безопасности сирийской армии провели серию арестов в отношении бывших членов исламистских бандгруппировок в северной части провинции в поселке Кафр-Лах. Как сообщает портал Al Mohrar Media, после обысков в домах, военнослужащие заключили под стражу 26 человек, включая двух женщин, подозреваемых в пособничестве террористам.

Провинция Идлиб

Как сообщает новостной портал Halab Today, армия Турции открыла огонь по позициям правительственных сил у города Серакиб. По данным источника, турки атаковали укрепления САА в ответ за обстрел у деревни Аль-Мукбиль.

По данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», боевики из состава оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин» пренебрегли режимом прекращением огня и с помощью ракетной противотанковой установки уничтожили автомобиль сирийской армии в окрестностях поселка Аль-Анкави у административной границы провинций Идлиб и Хама. Информации о потерях САА в личном составе пока не поступало.

Провинция Хасака

Как сообщает новостной портал Furat Post, после серии пожаров в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» лагере беженцев «Аль-Хол» курдские боевики провели серию рейдов. В ходе обысков в пятом секторе была задержана группа женщин, которых подозревают в недавнем поджоге в лагере. Ночной пожар уничтожил сразу несколько палаток, несколько человек погибли от отравления угарным газом. Отметим, что пожары в лагере вспыхивают почти ежедневно и всегда в одном и том же секторе – пятом, что нельзя списать на случайность. В данной части лагеря содержатся, по большей части, жены и родственники террористов ИГИЛ.

Подкрепление российских военнослужащих прибыло в районе поселка Тель-Тамр на севере провинции, о чем сообщает новостное агентство Rojava Network. В состав колонны вошла тяжелая военная техника и бронированные автомобили.

1 Организация запрещена на территории РФ.