Страны ОПЕК за сутки потеряли 500 млн долларов из-за падения цен на нефть

Москва, 9 марта. Из-за падения мировых цен на нефть страны ОПЕК теряют примерно 500 миллионов долларов дохода в день. Объемы потерь подсчитало агентство Reuters.

Агентство уточняет, что нефть является основным источником доходов для членов ОПЕК. Резкий обвал на рынке нефти оказывает существенное давление на экономику стран-участниц.

«Страны такие, как как Иран и Венесуэла, уже находятся на краю», — приводит слова агентства RT.

Напомним, что 9 марта цены на нефть обвалились более чем на 30% после того, как прошло заседание ОПЕК+. Итогом встречи стал еще и тот факт, что Россия вышла из сделки.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что даже в условиях низких цен на нефть, руководство страны сможет гарантировать выполнение социальных обязательств и сохранение финансовой стабильности. У России есть для этого необходимые ресурсы.

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что весь мир еще в течение нескольких месяцев будет «жить в условиях сниженных цен на нефть». Тем временем, Россия, по его мнению, непременно обратит сложившуюся ситуацию себе на пользу, приступив к оперативным мером по переработке собственного сырья.

Ранее ФАН сообщал, что срыв сделки ОПЕК+ произошел из-за разногласий между участниками картеля. Страны не смогли договориться о сокращении нефтедобычи, что повлекло за собой обрушение цен на нефть, а также фондовых рынков и курса национальной валюты.