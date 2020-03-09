Турция атаковала позиции сирийской армии в Идлибе

Дамаск, 9 марта. Турецкая армия атаковала позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб. Об этом в Twitter передает сирийский телеканал Halab Today TV.

Сообщается, что турецкие военные нанесли удары вблизи города Серакиб.

مراسل "حلب اليوم": قصف مدفعي من مواقع قوات النظام المتمركزة بالقرب من سراقب يستهدف قرية المقبلة بريف إدلب والمدفعية التركية ترد على مصادر القصف — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) March 9, 2020

Напомним, ситуация в Идлибе резко ухудшилась 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ), подконтрольные Турции, начали наступление, однако САА остановила продвижение джихадистов.

В ходе военных действий погибло 36 турецких военнослужащих, которые участвовали в боестолкновениях на стороне террористов. Российские военные приняли меры для прекращения огня и безопасной эвакуации раненых и убитых.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта в Москве пришли к соглашению о перемирии, которое регулярно нарушается как турецкими военными, так и подконтрольными им террористами.

Ранее сообщалось, что Анкара запросила помощи у НАТО в связи с ситуацией в Идлибе. По словам Эрдогана, она нужна для защиты границы с Сирией, передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.