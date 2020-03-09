Гозман не собирается исполнять законы РФ после внесения поправок в конституцию



Москва, 9 марта. Либеральная оппозиция цепляется за так называемые «косметические» поправки в Конституцию РФ, которые не отразятся на правовом поле страны, но свяжут воедино все исторические этапы развития в России. И больше всего либерального негатива льется на инициативу упомянуть Бога.

Поводы для скандалов среди оппозиционеров вызывает одно единственное предложение, которое призвано лишь подчеркнуть уникальный исторический путь страны.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — гласит поправка.

Чаще всего представители несистемной оппозиции пытаются продвинуть идею, что поправка якобы закрепит конституционно единую религию, чего в тексте нет вовсе, передает «Политика сегодня». К примеру, журналист Виктор Шендерович примерил поправки сразу на себя.

Его коллега Кирилл Рогов даже не попытался замаскировать свои пространные размышления под шутку, как это сделал Шендерович. Он открыто искажает текст поправок.

Друг Рогова публицист Леонид Гозман и вовсе заявил, что поправка о Боге лишает его гражданства РФ, поскольку его предки были атеистами. По его словам, он больше не сможет подчиняться основному закону страны.

Издание подчеркивает абсурдность заявления Гозмана тем фактом, что ранее журналист Борис Рожин выяснил, что дед оппозиционера Аарон Гозман был расстрелян в 1942 году за дезертирство. Авторы задаются вопросом, неужели такие «ценности», как трусость и предательство, ближе Гозману, чем упоминание Бога в конституции.

Вспоминается еще одно его заявление, когда оппозиционер приравнял офицеров контрразведки СМЕРШ и нацистских преступников из подразделений СС.

Размышляя о поправках к основному закону страны, Гозман легко не только предает свою родину, но и либеральные идеалы: во всем ориентироваться на Запад. Практически все оппозиционеры забывают, что там нет проблем с упоминанием Бога в конституции. Упоминания Бога есть в основных законах Германии, Швейцарии, Греции и многих других странах.

На примере Гозмана вывод напрашивается сам собой: причина возмущения оппозиции предложенными поправками вовсе не в религии, и не в политическом устройстве страны. Она стремится извратить любые исторические вехи России, которые объединяют российский народ. Либералы могут надеяться захватить власть, только уничтожив этот фундамент и разделив Россию.