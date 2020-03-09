Психолог Ланг рассказал, как Джигану и Оксане Самойловой сохранить брак

Москва, 9 марта. Семейный психолог Сергей Ланг рассказал, как семейной паре Джигана и Оксаны Самойловой сохранить отношения и не потерять друг друга. Рэпер и его супруга переживают непростой период в жизни, который привел их на грань расставания.

Сложный период в жизни звездной пары начался после того, как у них появился четвертый ребенок. Пара кардинально изменила свое поведение, чем серьезно огорчила своих поклонников. Джиган начал выкладывать видео, на которых распивает алкоголь в присутствии детей и матерится, а его супруга заявила, что не хочет «просыпаться в этот мир» в своем Instagram.

Психолог говорит, что супруги должны проводить больше времени за живым общением друг с другом. По его словам, в современном мире многие забывают о реальном общении и ограничиваются обменом сообщениями в социальных сетях, передает «Пятый канал».

«Если мы отследим их посты, то видно, что они всегда отдыхают вместе с детьми. Это говорит о том, что им не хватает времени, чтобы общаться друг с другом. Это тоже может послужить серьезной причиной для стресса. Оксане нужно находить время на общение с мужем, пытаться его заинтересовать. И в первую очередь, конечно, надо разговаривать друг с другом», — объяснил Ланг.

Он добавил, что не стоит стесняться обращаться к специалистам или пренебрегать их советами. Иногда парам кажется, что они способны разобраться в ситуации сами, но так бывает не всегда. По его словам, запущенную проблему разрешить гораздо сложнее.