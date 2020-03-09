Публикация расшифровок переговоров членов «Сети» доказывает, что они убийцы и террористы

Москва, 9 марта. Обнародование телефонных переговоров между участниками запрещенной в РФ организации «Сеть», которая признана террористической, ставит все на свои места в вопросе справедливости обвинений и приговора.

Напомним, 8 марта RT опубликовало цензурированные расшифровки аудиозаписей телефонных разговоров членов террористического сообщества «Сеть». Полные аудиозаписи выложены в Telegram-канале «Опер слил». Соответствующие записи были сделаны до возбуждения уголовного дела и собственно расследования. Осужденные в разговоре друг с другом не шифровались и ясно излагали, чем планировали заниматься и для чего им нужен был «страйкбол».

Однако появились очередные защитники «сетевиков», которые начали называть аудиозаписи провокацией. Авторы Telegram-канала отмечают, что обнародованные аудиозаписи были получены правоохранителями в результате оперативно-разыскной деятельности по прослушке телефонных переговоров, поэтому все доводы о провокациях и попытках намеренно «очернить» осужденных по делу «Сети» можно с уверенностью назвать несостоятельными. Об этом пишет «Политика сегодня».

Напомним, семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы за создание террористической организации, ячейки которой существовали в Санкт-Петербурге, Москве, Пензе, Омске и Белоруссии. Оппозиция попыталась сделать из признанных судом террористами «сетевиков» «жертв режима» и «политзаключенных».

В поддержку фигурантов дела выступили издания «Медиазона», «Новая газета», «Медуза» и многочисленные правозащитники, деятели культуры и искусства, общественники. Но сама же «Медуза» впоследствии опубликовала расследование, в котором признала, что осужденные могут быть причастны к убийствам и наркоторговле. Либеральная общественность набросилась на работников СМИ и обвинила их в работе на ФСБ. Финальную точку в этой истории поставила публикация телефонных разговоров, о которых говорилось выше. Называть «политзаключенными» и «жертвами режима» торговцев наркотиками и убийц, которые взрывали бомбы ради озорства, как минимум странно. Это может больше походить на оправдание терроризма.