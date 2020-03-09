Автомобили в России подорожают из-за падения рынка нефти

Москва, 9 марта. Рост цен на автомобили в России в следствие падения цен на нефть будет происходить поэтапно. Это связано с тем, что ближайшие поставки захеджированы по валютным рискам. Об этом сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Мосеев заявил, что не стоит ожидать того, что рубль вернет свои прежние позиции в ближайшем будущем. Из-за изменившейся стоимости нефти, производители пересмотрят ценники в большую сторону.

«Это приведет, скорее всего, к небольшому увеличению продаж в марте, потому что те, кто собирался купить в марте, апреле, мае машины, они могут это сделать сейчас», — пояснил Мосеев.

По его мнению, на пиковых продажах ситуация с нефтью не отразится. Покупатели пересмотрели свое отношение к подобным ситуациям на рынке и стали более благоразумными. Потребители не побегут покупать автомобиль, если он им не нужен, передает «Ридус».

«Потому что понимают, что это не инвестиции, это расходы», — подытожил Мосеев.

По прогнозам Мосеева, цены на импортные машины повысятся в первую очередь, а уже за ними подтянутся и локализованные. Приблизительный рост цен на иномарки составит всего 10%, а автомобили, в которых есть российская составляющая, подорожают не так сильно.