Турция попросила поддержки у НАТО из-за ситуации в сирийском Идлибе

Брюссель, 9 марта. Турция попросила поддержки у НАТО в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам турецкого лидера, помощь необходима «для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами».

Напомним, ситуация в Идлибе резко накалилась 27 февраля. В этот день экстремисты из группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА). В ответ силы правительственных войск Сирии нанесли удары по джихадистам.

В результате конфликта погибли 36 турецких военных, которые принимали непосредственное участие в наступлении террористов. Российская сторона настояла на прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию убитых и раненых.

В ходе прошедших в Москве, 5 марта, переговоров президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о перемирии.

Ранее сообщалось, что САА сбила 20 беспилотников, запущенных турецкими военными. Сирийские силы использовали для этого ЗРК «Бук» российского производства, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.