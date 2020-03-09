«Буки» сирийской армии уничтожили в Идлибе 20 турецких беспилотников

Москва, 9 марта. Зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2Э» Сирийской арабской армии уничтожили 20 турецких беспилотников в провинции Идлиб. Такую статистику в Twitter приводит военный обозреватель Syrian MC, близкий к командованию правительственных войск Сирии.

По его данным, сирийские ЗРК произвели 25 пусков, сбив при этом 20 беспилотников, запущенных турецкими военными. Еще два БПЛА самоуничтожились, а три раза «Буки» промахнулись мимо целей.

«60% враждебных объектов разбились во враждебных зонах», — говорится в сообщении.

Today the finalized report for the Buk-M2E units in #Idlib was issued: (official numbers but only for the Buk-M2E)



25 launches

20 hits on UAVs

2 hits were scratched

3 misses



60% of the hostile objects crashed in a hostile zones pic.twitter.com/FwuIfoHvBT — Syrian_MC (@Syrian_MC) March 8, 2020

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщали о применении турецкой армией тактики «рой дронов». С помощью беспилотников военные проводят разведку и корректировку артиллерийского огня. Отмечается, что Анкара подтвердила потерю 12 аппаратов.

Напомним, положение в Идлибе резко обострилось 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) предприняли наступление на позиции сирийской армии совместно с турецкими военными. В ходе боестолкновений погибли 36 бойцов армии Турции.

На прошедших в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.